Російський вертоліт К-27 впав у Балтійське море
15:16, 04 травня 2009Світ
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Відпрацьовували посадку на крейсер
Вертоліт Балтфлоту К-27 з невідомих поки причин втратив управління і упав у море. Це сталося приблизно в 10 кілометрах від берега. За відомостями джерела, вертоліт повинен був відпрацювати посадку на крейсер "Ярослав Мудрий" – він проходить зараз випробування.
Всіх п`ятьох людей, які були на борту вертольота, врятовано.
У Міноборони РФ офіційно підтвердили факт падіння в Балтійське море вертольота К-27.
"Обставини і наслідки з`ясовуються. Створена комісія Міноборони, члени якої найближчим часом вилетять на Балтійський флот", - сказав офіційний представник російського військового відомства.
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