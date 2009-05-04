Російський вертоліт К-27 впав у Балтійське море

Вертоліт Балтфлоту К-27 з невідомих поки причин втратив управління і упав у море. Це сталося приблизно в 10 кілометрах від берега. За відомостями джерела, вертоліт повинен був відпрацювати посадку на крейсер "Ярослав Мудрий" – він проходить зараз випробування.

Всіх п`ятьох людей, які були на борту вертольота, врятовано.

У Міноборони РФ офіційно підтвердили факт падіння в Балтійське море вертольота К-27.

"Обставини і наслідки з`ясовуються. Створена комісія Міноборони, члени якої найближчим часом вилетять на Балтійський флот", - сказав офіційний представник російського військового відомства.

Эхо Москвы