Лідер британських консерваторів вдруге за рік став жертвою викрадачів
Кемерон ледь встиг розкритикувати прем`єра
|Девід Кемерон
Завзятий велосипедист Кемерон, який вважає за краще пересуватися містом виключно на двох колесах, був вимушений позичити транспортний засіб у свого колеги по роботі в парламенті Десмонда Суейна, аби дістатися Вестмінстерського палацу, де опівдні голова "торі" публічно і жорстко розкритикував політику прем`єр-міністра Гордона Брауна, зажадавши призначити дату загальних виборів, повідомляє РІА новості.
Про зникнення велосипеда було заявлено в поліцію.
Попередній велосипед у Кемерона вкрали менше року тому в липні 2008 року неподалік від супермаркету, проте тоді його вдалося знайти і повернути власникові. Викрадачі кинули велосипед на вулиці неподалік від місця злочину без переднього колеса, замок від нього і велосипедний шолом лідера консерваторів злодії не чіпали.