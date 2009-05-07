Лідер британських консерваторів вдруге за рік став жертвою викрадачів

Лідер британської опозиційної Консервативної партії Девід Кемерон другий раз за рік став жертвою велосипедних крадіїв, передає телеканал "Ськай ньюз". Останній раз лідер "торі" бачив свій велосипед в середу 6 травня близько сьомої ранку пристебнутим до огорожі його будинку на заході Лондона. За годину транспортного засобу на місці вже не було.

Завзятий велосипедист Кемерон, який вважає за краще пересуватися містом виключно на двох колесах, був вимушений позичити транспортний засіб у свого колеги по роботі в парламенті Десмонда Суейна, аби дістатися Вестмінстерського палацу, де опівдні голова "торі" публічно і жорстко розкритикував політику прем`єр-міністра Гордона Брауна, зажадавши призначити дату загальних виборів, повідомляє РІА новості.

Про зникнення велосипеда було заявлено в поліцію.

Попередній велосипед у Кемерона вкрали менше року тому в липні 2008 року неподалік від супермаркету, проте тоді його вдалося знайти і повернути власникові. Викрадачі кинули велосипед на вулиці неподалік від місця злочину без переднього колеса, замок від нього і велосипедний шолом лідера консерваторів злодії не чіпали.