В Іспанії погрожують взяти під контроль Каталонію

Іспанський уряд візьме під контроль Каталонію, якщо регіональний лідер Карлос Пучдемон двозначно відповість на питання Мадрида про те, оголосив він про незалежність від Іспанії, чи ні. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо, пише Reuters.

"Якщо він (Карлос Пучдемон, лідер Каталонії – ред.) відповість неоднозначно, це означає, що він не хоче діалогу, і тому іспанський уряд має вжити заходів", - сказав глава іспанського МВС.

Пучдемон продовжує переговори з місцевими сторонами для підготовки своєї відповіді.

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Як повідомляв УНІАН, референдум про незалежність, який не визнають ні іспанська влада, ні Євросоюз, і який ще до проведення був заморожений Конституційним судом королівства, пройшов 1 жовтня. 90 відсотків від 2,3 млн каталонців, які прийшли на невизнаний і заборонений Мадридом референдум, проголосували за відділення від Іспанії. Явка при цьому, за даними каталонської влади, склала 43%.

Лідер Каталонії підписав "декларацію про незалежність". Документ має швидше символічне значення, ніж юридичне. Уряд Іспанії не визнає "декларацію про незалежність" Каталонії.