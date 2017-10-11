Уряд Іспанії не визнає декларацію про незалежність Каталонії, підписану президентом Каталонії Карлесом Пучдемоном і представниками місцевої влади.

Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія, передає РБК з посиланням на агентство EFE.

За її словами, Пучдемон привів Каталонію до «високого рівня нестабільності» і «не знає, куди він іде». Вона особливо відзначила, що результати референдуму про незалежність регіону слід вважати «незаконними» і «шахрайськими».

Міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала також підкреслив, що іспанський уряд не визнає документ, прийнятий каталонською владою.

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Як пише El Mundo, на сьогодні, 11 жовтня, уряд Іспанії призначив екстрену нараду з питання незалежності Каталонії. На ній може бути розглянуто питання про введення надзвичайного стану й прямого управління регіоном. Однак для реалізації цього рішення необхідна підтримка абсолютної більшості в парламенті країни. Можливість скасування автономії Каталонії передбачена статтею 155 Конституції Іспанії, проте прецедентів подібного рішення в історії країни поки не було.

Як повідомляв УНІАН, президент Каталонії Карлес Пучдемон 10 жовтня закликав парламент відкласти оголошення незалежності, щоб налагодити діалог з іспанськими властями. На початку виступу Пучдемон заявив, що "не планує ніяких погроз або образ", а хоче "деескалації напруженості".

Пізніше стало відомо, що Пучдемон і кілька десятків членів уряду і парламенту регіону підписали «Декларацію представників Каталонії», в якій Каталонія проголошується незалежною державою.