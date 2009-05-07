«Плавуча в'язниця» США втекла від... піратів на двох човнах (фото)

Пірати атакували корабель постачання військово-морських сил США у східного узбережжя Сомалі, повідомило у четвер агентство Рейтер з посиланням на заяву П`ятого флоту ВМС США, що базується в Бахрейні.

Інцидент стався в середу вранці. Пірати на двох човнах переслідували корабель "Lewis and Clark" близько години, проте жодному з них не вдалося наблизитися до судна ближче ніж на милю (1,85 кілометра). Пірати відкрили по кораблю вогонь, але той збільшив швидкість і пішов від переслідування, пише РІА Новості.

Корабель "Lewis and Clark" раніше використовувався як тимчасова в`язниця для затриманих за підозрою в піратстві. В даний час він займається доставкою вантажів для інших кораблів США, що несуть бойове чергування біля узбережжя Сомалі.

Останніми тижнями напади морських розбійників на судна біля берегів Сомалі помітно почастішали, попри присутність в цьому районі військових кораблів. Так, раніше у четвер пірати захопили в Аденській затоці нідерландське судно з вісьмома членами екіпажа. В середу командування П`ятого флоту ВМС США повідомило про захоплення піратами в 75 милях на південь від узбережжя Йемену судна Victoria з 11 румунськими моряками на борту, що належить одній з німецьких компаній.