У Киргизстані на виборах лідирує наступник чинного президента
20:26, 15 жовтня 2017Світ
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За попередніми даними наступник президента Сооронбай Жеенбеков набрав 54 відсотки голосів. На другому місці опозиціонер Омурбек Бабанов - у нього 33 відсотки.
Ілюстрація REUTERS
У Киргизстані на виборах голови держави лідирує колишній прем'єр-міністр країни і наступник президента Сооронбай Жеенбеков, передає "Радіо Свобода".
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За попередніми даними, у нього 54 відсотки голосів. На другому місці опозиціонер Омурбек Бабанов - у нього 33 відсотки.
Явка на виборах у Киргизстані становить 54 відсотки. За голосуванням стежили понад 700 міжнародних спостерігачів. Офіційні власті заявляють, що серйозних порушень не було. Однак, за словами незалежних спостерігачів і журналістів, на деяких дільницях порушення були.
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