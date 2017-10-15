У Киргизстані проходять президентські вибори

У Киргизстані сьогодні, 15 жовтня, проходять вибори президента. Про це повідомляє knews.

На пост глави держави претендують 10 кандидатів: Ерніс Зарликов, Токтайим Уметалієва, Темір Сарієв, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадиков, Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдилдаєв, Сооронбай Жеенбеков, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малієв.

У виборах зможуть взяти участь 3 млн 25 тис. 902 жителі Киргизстану.

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За даними Центрвиборчкому Киргизстану, відкриті 2 тис. 375 виборчих дільниць.

Підсумки виборів мають бути підбиті не пізніше 4 листопада.

1 грудня закінчується президентський термін нинішнього очільника держави Алмазбека Атамбаєва. До 7 грудня обраний президент складе присягу, але тільки в тому разі, якщо кандидат набере більше 50% голосів виборців. В іншому випадку в Киргизстані буде оголошений другий тур президентських виборів.