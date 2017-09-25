Ультраправі пройшли в Бундестаг через міграційну політику Меркель - голова МЗС Австрії

Успіх правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на виборах до Бундестагу став можливий через невдоволення німців міграційною політикою уряду Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, повідомляє Європейська правда з посиланням на Die Welt.

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"Результати для мене не стали сюрпризом. У Німеччині існує велике невдоволення позицією уряду в міграційній політиці", - сказав Курц.

"Міграційна криза не була серйозно сприйнята багатьма політиками і традиційними партіями в Європі", - додав міністр.

Відзначається, що в Австрії на 15 жовтня заплановані парламентські вибори, і партія Курца займає лідируючі позиції в рейтингах, а сам вын може стати новим канцлером. Міграційне питання є ключовим в австрійській передвиборчій кампанії.

Як повідомляв УНІАН, консервативний блок у складі Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Християнсько-демократичного союзу (ХДС), виборчий список якого очолює канцлер Ангела Меркель, здобув перемогу на парламентських виборах у Німеччині. За підсумками обробки всіх бюлетенів блок ХДС/ХСС набрав 33% голосів, СДПН - 20,5%. На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) з 12,6 відсотками голосів. Вона вперше потрапляє в бундестаг.