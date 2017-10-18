Глава Amazon Studios звільнився після звинувачень у домаганнях

Голова продюсерської компанії Amazon Studios Рой Прайс подав заяву про відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях з боку продюсера Айзи Хекетт, доньки відомого фантаста Філіпа Діка.

Про це повідомили в прес-службі компанії, передає РБК з посиланням на Reuters.

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«Альберт Ченг, головний операційний директор студії, залишається тимчасовим керівником підрозділу», - сказав представник Amazon Studios. Він уточнив, що Прайс залишив компанію ще минулого тижня.

Раніше видання Variety повідомило, що Прайса тимчасово відсторонили від посади після розповіді Хекетт про домагання з його боку.

Айза Хекетт продюсує серіал «Людина у високому замку» — спільний проект Amazon Studios і The Weinstein Company. Як повідомляло видання Hollywood Reporter, Прайс непристойно висловився під час бесіди з Хекетт в липні 2015 року.