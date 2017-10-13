Слідами скандального продюсера: голову Amazon Studios звинуватили в сексуальних домаганнях (відео)

Дочка письменника-фантаста Філіпа Діка звинуватила главу Amazon Studios Роя Прайсу в сексуальних домаганнях, пише The New York Times. Через заяв Ізи Дік Хекетт керівник компанії відправлений у відпустку.

Хекетт – голлівудський продюсер. Зокрема, вона займається «Людиною у високому замку», одним з найпопулярніших серіалів Amazon.

За її словами, Прайс неодноразово вів себе неналежним чином в 2015 році після вечері в рамках фестивалю Comic-Con в Сан-Дієго.

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Хекетт також сказала, що вирішила публічно розповісти цю історію після викривальних публікацій про продюсера Харві Вайнштейна.

Прес-секретар Amazon, зі свого боку, повідомив, що Прайса відправили у відпустку, і його обов'язки буде виконувати головний операційний директор Альберт Чен.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Вайнштейн прибув до Арізони для лікування від сексуальної залежності.