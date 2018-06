Одного з головних продюсерів Голлівуду звільнили через секс-скандал (відео)

Один з головних продюсерів Голлівуду, один із засновників The Weinstein Company Харві Вайнштейн був звільнений із власної компанії через повідомлення про масові домагання до жінок. Рада директорів кіностудії прийняла рішення про відсторонення від справ Вайнштейна, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

"Рада директорів The Weinstein Company - Роберт Вайнштейн, Ленс Маеров, Річард Кенігсберг і Тарак Бен Аммар - вирішили і повідомили Харві Вайнштейну, що його робота з The Weinstein Company була негайно припинена», - йдеться в переданому пресі повідомленні кінокомпанії. Там також зазначається, що рішення було прийнято «у світлі інформації про неналежну поведінку Харві Вайнштейна».

5 жовтня The New Tork Times опублікувала інтерв'ю актриси Ешлі Джадд (грала першу леді США у фільмі "Падіння Олімпу"), яка детально розповіла про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Про аналогічні випадки розповіли ще дев'ять жінок, вісім з яких в різний час були співробітницями The Weinstein Company. Як з'ясувало видання, домагання повторювалися протягом майже трьох десятиліть.

Після цієї публікації адвокат продюсера заявив, що звинувачення його підзахисного не відповідають дійсності. Однак сам Вайнштейн не виступив зі спростуванням і сказав, що шкодує про те, що трапилося. «Я жалкую про те, як я поводився з колегами в минулому. Це викликало багато болю, я щиро прошу вибачення за це. Хоча я намагаюся стати краще, я знаю, що мені належить пройти довгий шлях».

Харві Вайнштейн разом зі своїм братом Бобосом Вайнштейном заснував The Weinstein Company в 70-х роки минулого століття. За час свого існування кінокомпанія випустила десятки відомих по всьому світу фільмів — від кіно Стівена Содерберга до картин Пітера Грінуея і Педро Альмодовара.