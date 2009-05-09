Скандал у Британії: міністри плутали свою кишеню з державною

Скандал з опублікованими у п`ятницю відомостями про витрачання британськими міністрами грошей платників податків на особисті потреби отримав несподіване продовження - депутати звернулися до Скотланд-Ярду з проханням розслідувати обставини витоку інформації, а один заступник міністра тепер може опинитися під слідством за розтрату.

Британська газета Daily Telegraph у п`ятницю опублікувала скандальні дані про те, які витрати прем`єр-міністр Гордон Браун і інші члени кабінету відшкодовували за рахунок держскарбниці - парламентарі наймали садівників, обставляли свої нові квартири, а також ремонтували будинки своїх родичів. За відомостями видання, Гордон Браун заплатив з бюджету 6,6 тисячі фунтів стерлінгів для відшкодування "послуг з прибирання" в своїй квартирі власному братові Ендрю Брауну, який займає один з керівних постів в енергетичній компанії EDF Energy. Представники Брауна вже квапляться виправдатися, мовляв, прем`єр і його брат користувалися послугами однієї і тієї ж прибиральниці і нинішній голова уряду відшкодував братові його частину вартості.

У матеріалі викриваються витрати десятка міністрів, аж до самих курйозних - міністр культури і спорту Енді Бернхем буквально вмовляв дати йому грошей на купівлю і ремонт нової квартири в Лондоні, інакше дружина погрожувала йому розлученням.

Багато міністрів були вимушено виправдовуватися за своє прагнення відшкодувати за рахунок скарбниці витрати навіть у кілька сотень фунтів стерлінгів, заявляючи, що діяли в рамках закону. Більшість з них висловили обурення тим, що інформація потрапила в пресу зараз, за два місяці до того, як повинна бути офіційно опублікована. Як повідомив журналістів офіційний представник британської Палати общин, у депутатів" є підстави вважати, що питання про просочування даної інформації може бути пов`язане зі скоєнням кримінального злочину", у зв`язку з чим в справу втрутилася лондонська поліція. Крім того, депутати побачили політичний контекст в історії - викривальна інформація про міністрів непопулярного зараз в країні лейбористського уряду з`явилася на сторінках газети, що підтримує Консервативну партію. Тим часом, як повідомляє Б-б-сі, Скотланд-Ярд заявив про намір перевірити витрати заступника міністра у справах зайнятості Тоні Макналті, який з 2002 року відшкодував за рахунок бюджету витрати в 60 тисяч фунтів, які пішли на утримання будинку його батьків.

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