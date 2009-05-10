Пожежу на газопроводі в Москві погасили через 15 годин після виникнення

Пожежу на газопроводі в Москві, що спалахнула в ніч на неділі в результаті вибуху газу, погашено через 15 годин після виникнення.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив начальник прес-служби столичного МНС.

Вибух на газопроводі стався в неділю близько опівночі. Слідком за вибухом спалахнула пожежа, висота полум`я досягала, за різними оцінками, від двохсот до трьохсот метрів.

Для перекриття газу в аварійній трубі було закрито сім засувок.

«Приступити до гасіння палаючого факела, пожежники не могли до повного виходу газу з труби в цілях безпеки, щоб не допустити повторного вибуху», - повідомили в МНС.

Зараз робітники, комунальні екстрені служби приступили до відновлювальних робіт.

Як повідомляв УНІАН, НП на південному заході Москви сталося близько 00:20 за московським часом. За свідченнями очевидців, спочатку було чутно сильний звук газу, що виходив, схожий на ревіння злітаючого реактивного літака, після чого приблизно через хвилину стався спалах газу, і лише після цього виник палаючий факел заввишки з 20-поверховий будинок. У момент спалаху на ділянці Мічурінського проспекту, прилеглого до місця НП, майже не було автомобілів.