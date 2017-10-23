У Дубаї звільнили шотландця, який чіпав чоловіка за стегно

У Дубаї зняті звинувачення проти засудженого до тримісячного ув'язнення шотландця Джеймі Харрона. Він був затриманий дубайською поліцією за скаргою арабського бізнесмена, який звинуватив британця в тому, що той помацав його в барі за стегно.

Наприкінці минулого тижня дубайський суд засудив 27-річного Харрона до тюремного терміну. Проти шотландця також були висунуті звинувачення в незаконному вживанні алкоголю та непристойних жестах, передає Русская служба BBC.

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За повідомленням правозахисників, в долю Харрона втрутився правитель емірату шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум. Він прийняв рішення звільнити Харррона, якому повернуто паспорт і дозволено покинути країну.

Харрон був затриманий в липні і звинувачений в непристойній поведінці. Сам він говорив, що торкнувся чоловіка тільки тому, що не хотів розлити на нього свій напій. Раніше вже був засуджений до місяця в'язниці за розпивання пива.

Представник правозахисної організації Detained in Dubai Радга Стерлінг повідомила: "Всі звинувачення проти нього відкликані, а вирок, винесений судом, анульовано".

"Тепер встановлено, що всі звинувачення на адресу Джемі були повністю необґрунтованими, наклепницькими і юридично нікчемними", - додала вона. Стерлінг висловила подяку еміру Дубая.

За словами Стерлінг, Харрон зараз розглядає можливість порушення цивільного позову до дубайського бізнесмена і його роботодавця.

Арабський бізнесмен, який подав в поліцію скаргу на Харрона, згодом відкликав свій позов, але місцева прокуратура не вважала це достатньою підставою для закриття справи.