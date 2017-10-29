Теракт у Сомалі: загинули щонайменше 17 осіб

Щонайменше 17 осіб загинули та ще 17 дістали поранення внаслідок двох вибухів, які пролунали сьогодні у столиці Сомалі Могадішо. За даними представника поліції, на якого посилається агентство Reuters, більшість загиблих - поліцейські, серед жертв також - колишній депутат сомалійського парламенту.

Терорист-смертник на автомобілі в'їхав у ворота готелю Naso Hablod Two і підірвав себе. Готель розташований неподалік президентського палацу. Після цього, за даними поліції, до будівлі увірвалися озброєні люди в військовій формі. Між нападниками та правоохоронцями розпочалася стрілянина, повідомляє Deutsche Welle.

За кілька хвилин після першого вибуху неподалік прогримів другий. Вибухнув автомобіль біля будівлі, в якій раніше був парламент.

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Відповідальність за теракт узяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб", яке пов'язують із "Аль-Каїдою". Речник ісламістів заявив, що бойовики напали на членів уряду і представників служб безпеки в готелі, що належить міністру внутрішньої безпеки Сомалі.

Вибухи в Могадішо пролунали за два тижні після іншого масштабного теракту. 14 жовтня біля одного з готелів вибухнула вантажівка. Терорист-смертник підірвав автомобіль на людному перехресті. Загинули 358 осіб, ще 228 були поранені. Згоріли близько сотні машин, які стояли поблизу. Уряд Сомалі назвав причетними до теракту бойовиків із "Аш-Шабаб".