В Афганістані розбився гелікоптер із американськими військовими на борту

В Афганістані, у провінції Логар, впав гелікоптер із американськими військовими на борту, повідомляє DW.

Відомо, що один військовий загинув унаслідок травм. Ще шестеро, які перебували на борту, зазнали ушкоджень.

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У той же час, ісламістський рух "Талібан" поширив у Twitter повідомлення, що нібито гелікоптер збили його бойовики. Втім у НАТО спростували це повідомлення.