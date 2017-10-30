Парламент Каталонії визнав рішення іспанської влади про розпуск

Каталонський парламент визнав рішення іспанського уряду про свій розпуск і припинив роботу до проведення дострокових виборів 21 грудня, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службі законодавчого органу.

Відзначається, що призначене на вівторок, 31 жовтня, засідання президії парламенту скасовано.

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Раніше Reuters з посиланням на джерело повідомило, що парламент Каталонії скасував засідання після рішення влади Іспанії, що підтверджує, що регіональний законодавчий орган прийняв рішення Мадрида про його розпуск.

30 жовтня правляча каталонська демократична партія (PDeCAT) погодилася брати участь у дострокових виборах 21 грудня. Раніше партія «Ліві республіканці Каталонії», що входила в правлячу коаліцію погодилася брати участь у дострокових виборах до парламенту автономії.