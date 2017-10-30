Дві партії, які підтримують незалежність Каталонії, заявили про участь у дострокових виборах

Дві партії, які виступають на незалежність Каталонії, заявили про свою участь у оголошених офіційним Мадридом на 21 грудня дострокових виборах до регіонального парламенту. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, про участь у дострокових виборах заявили Європейська демократична партія Каталонії (PdeCat) та Ліва республіканська партія Каталонії (ERC).

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Як зазначив спікер партії ERC Серджі Сабріа, "участь у виборах 21 грудня - це можливість консолідувати республіку". "Вони призначили незаконні вибори, пастку. Однак, ми не боїмося виборчих скриньок", - сказав Сабріа.

"До зустрічі на виборах, пане Рахой. Ми не боїмося йти на вибори. Ми будемо шукати формулу для тих, хто захищає не тільки свободу, але й самоврядування", - заявила представник PDeCAT Марта Паскаль

Як зазначає видання El Pais, партії ще не вирішили, чи підуть вони на вибори окремо, або створять коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту. Дочасні вибори у Каталонії призначені на 21 грудня – у цей же день у Барселоні планують оголосити про незалежність.

Каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із введення прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.