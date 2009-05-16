Аварія на фунікулері у Франції: 11 поранених
20:10, 16 травня 2009Світ
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6 - у важкому стані
У французькому місті Безансон, неподалік Альп, під час аварії туристичного потягу-фунікулера, який доставляє відвідувачів до розташованої на горі фортеці, постраждало11 людей - 6 із них перебувають у важкому стані.
Як передає РІА «Новости»,останній з трьох відкритих вагонів потягу перекинувся на підйомі за нез`ясованої допоки причини. У вагоні, забезпеченому лише легким дахом-навісом, перебували 43 людей.
Всіх постраждалих терміново доставлено до місцевого госпіталю. Решті пасажирів лікарі надають психологічну допомогу.
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