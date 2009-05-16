Аварія на фунікулері у Франції: 11 поранених

У французькому місті Безансон, неподалік Альп, під час аварії туристичного потягу-фунікулера, який доставляє відвідувачів до розташованої на горі фортеці, постраждало11 людей - 6 із них перебувають у важкому стані.

Як передає РІА «Новости»,останній з трьох відкритих вагонів потягу перекинувся на підйомі за нез`ясованої допоки причини. У вагоні, забезпеченому лише легким дахом-навісом, перебували 43 людей.

Всіх постраждалих терміново доставлено до місцевого госпіталю. Решті пасажирів лікарі надають психологічну допомогу.