Шварценеггер продасть в'язницю

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер оголосив, що планує продаж в`язниці, яка розташована в штаті, та парку розваг, щоб покрити дефіцит бюджету штату, що виник через кризу, пише газета The Wall Street Journal.

Зокрема, як уточнює видання, на продаж призначаються знакові для штату об`єкти - в`язниця San Quentin і стадіон Los Angeles Memorial Coliseum, який був побудований ще 1925 року.

"План, який був анонсований у Сакраменто, є частиною стратегії штату в період кризи і дефіциту бюджету. Це рішення наголошує всю рішучість заходів, що їх вживає влада штату, яка обмежена у фінансових ресурсах під час кризи", - додається в матеріалі.

Крім того, зазначає газета, в плані Шварценеггера також продаж концертного залу Cow Palace в Дейлі Сіті та парку атракціонів The Orange County Fairgrounds у Сакраменто поряд з Сан-Дієго.

"Поки незрозуміло, за якими цінами будуть виставлені ці об`єкти. За словами влади штату, розпродавати майно штату з молотка планується протягом п`ятьох років, що дозволить покрити дефіцит бюджету. Штат припускає, що цей дефіцит може досягти 15,4 мільярда доларів протягом найближчого бюджетного року, який починається 1 липня", - уточнюється в матеріалі.

Крім того, влада штату з метою оптимізації бюджету планує скоротити фінансування сектора освіти на 3 мільярди доларів, охорони здоров`я - на 750 мільйонів доларів, і сфери послуг - на 234 мільйони доларів.

Як нагадує видання, пропозиція продати в`язницю San Quentin, яка розташована на північ від Сан-Франциско, не нова. У квітні каліфорнійські законодавці вже відкидали подібну ідею, яка озвучувалася протягом останніх чотирьох років.

При цьому, повідомляється в матеріалі, поки незрозуміло, хто може захотіти придбати стадіон Los Angeles Memorial Coliseum, оскільки у нього є обтяження у вигляді контракту на оренду футбольних полів на 25 років з Каліфорнійським університетом. А університет поки не висловлює бажання купувати стадіон, зауважує газета.

РІА “Новости”