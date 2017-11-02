Кевін Спейсі на деякий час іде з кіно після звинувачень у домаганнях

Голлівудський актор Кевін Спейсі на тлі сексуального скандалу вирішив на деякий час припинити кінокар’єру. Про це повідомляє видання E Online.

Про такі наміри зірки повідомив його представник. Він зазначив, що «Спейсі бере час, щоб зважити все і отримати необхідну допомогу».

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудський актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він хоче «жити, як гей». Про це він написав у своєму Twitter.

Кевін Спейсі зізнався після того, як актор з фільму «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях, які нібито мали місце в 1986 році. Актор заявив, що пам'ятає Реппа, і приніс йому вибачення за «вкрай недоречне п'яне поведінка».