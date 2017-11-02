Хвиля секс-скандалів: міністр оборони Британії подав у відставку через історію з рукою на коліні журналістки (відео)

Міністр оборони Британії Майкл Феллон подав у відставку і офіційно пояснив це почуттям провини. Публічно шкодувати через поведінку його змусила журналістка, яка розповіла про руку Феллона на її коліні 15 років тому. Хвиля сексуальних скандалів вже два тижні котиться світом.

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Феллон заявив, що "задумався над своєю поведінкою і тепер йде у відставку з поста міністра оборони". Феллон є першим міністром кабінету прем'єр-міністра Терези Мей, який йде у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання в Вестмінстері.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо також про звинувачення на адресу першого міністра уряду Мей Деміана Гріна. В сексуальних домаганнях його звинуватила 31-річна активістка торі Кейт Малтби. Вона стверджує, що під час однієї із зустрічей Грін поклав їй руку на коліно.