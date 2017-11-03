У Латвії зрівняють у правах ветеранів, які воювали проти Гітлера і СРСР

Парламент Латвії 2 листопада у другому читанні схвалив законопроект про присвоєння статусу учасника Другої світової війни. Законодавці пропонують застосовувати його до всіх осіб, які в ці роки входили у склад "регулярних військових частин" на території Латвії і брали участь у боротьбі "проти військових формувань СРСР, нацистської Німеччини або її союзників", передає DW.

"Учасниками Другої світової війни планується визнати громадян Латвії, які були такими на 17 червня 1940 року, і постійних жителів Латвії, які легально в'їхали в країну до цієї дати", - наголошується в документі.

Нова норма не буде поширюватися на прибулих у країну за пакту про взаємодопомогу від 5 жовтня 1939 року, який передбачав розміщення в Латвії на умовах оренди радянських військових баз. Таким чином, частина колишніх радянських військових втратять статус ветерана війни. Він також не буде поширюватися на тих осіб, які були членами Націонал-соціалістичної партії Німеччини, служили в гестапо і в радянських спецслужбах, були засуджені за злочини проти людства.

Учасникам Другої світової війни планується видавати свідоцтво і пам'ятний нагрудний знак, їм також може бути надано допомоги та пільги.