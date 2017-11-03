Трамп назвав нову вартість стіни на кордоні з Мексикою
10:34, 03 листопада 2017Світ
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Вартість стіни на кордоні з Мексикою буде в два рази нижчою, ніж передбачалося спочатку.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що вартість стіни на кордоні з Мексикою буде в два рази нижчою, ніж передбачалося спочатку.
«Думаю, за $18 млрд. або за меншу суму у нас буде відмінна стіна», — сказав Трамп.
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Він також зазначив, що зараз адміністрація президента вивчає прототипи споруди, а потім «зробить вибір».
Спочатку споруда стіни оцінювалася приблизно в $40 млрд.
Раніше повідомлялося, що Трамп знову заявив, що за зведення стіни сплатить Мексика.
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