Трамп назвав нову вартість стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що вартість стіни на кордоні з Мексикою буде в два рази нижчою, ніж передбачалося спочатку.

«Думаю, за $18 млрд. або за меншу суму у нас буде відмінна стіна», — сказав Трамп.

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Він також зазначив, що зараз адміністрація президента вивчає прототипи споруди, а потім «зробить вибір».

Спочатку споруда стіни оцінювалася приблизно в $40 млрд.

Раніше повідомлялося, що Трамп знову заявив, що за зведення стіни сплатить Мексика.