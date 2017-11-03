Пучдемон із Брюсселю закликав владу Іспанії припинити "політичні репресії"

Екс-президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що арешт членів відправленого у відставку каталонського уряду є «замахом на демократію» і «ударом по виборах» в парламент Каталонії, які відбудуться 21 грудня. Про це він сказав в ефірі каталонського телеканалу TV3, передає РБК.

На його думку, вибори пройдуть «в умовах репресій». Такі умови — «безпрецедентні і неприйнятні в демократичній Європі XXI століття». «Іспанський уряд відмовляється від важливого і необхідного діалогу для вирішення політичних проблем», замість цього відбувається «насильство з боку поліції і арешти», - підкреслив він.

Читайте такожЕкс-лідер Каталонії Пучдемон не буде просити притулку в Бельгії

Пучдемон зажадав відпустити всіх заарештованих каталонських політиків. Він також підкреслив, що вважає уряд Каталонії легітимним. «Я вимагаю припинення політичних репресій», — підсумував він.

Верховний суд Іспанії відправив під арешт вісім членів каталонського уряду напередодні, 2 листопада. У їх числі заступник прем'єр-міністра колишньої автономії. Політиків звинуватили в заколоті і зловживанні повноваженнями.

Карлес Пучдемон і ще четверо членів його уряду в даний момент знаходяться в Бельгії, на засідання вони не прийшли. Прокурор Вищого суду закликав видати міжнародний ордер на їхній арешт.

Члени уряду Каталонії були заарештовані після того, як їх допитали у справі про оголошення незалежності регіону. Главу департаменту підприємництва Санті Вілу відпустили під заставу €50 тис. через те, що він звільнився до того, як автономія провела референдум про незалежність.

Парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність регіону 27 жовтня за результатами референдуму. Влада Іспанії відмовилася визнати результати голосування. Вони ввели у Каталонії пряме управління і відправили у відставку місцевий уряд.