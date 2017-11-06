Paradise Papers: королева Великої Британії інвестувала в офшори 10 мільйонів фунтів

Близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів з особистих коштів королеви Великої Британії Єлизавети II були інвестовані в офшори. Такі дані містяться в досьє Paradise Papers, передає Медуза зі посиланням на BBC.

Як випливає з документів, у офшорні фонди на Кайманських і Бермудських островах, інвестувало герцогство Ланкастер, що управляє особистими коштами королеви.

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Британські ЗМІ звертають увагу на той факт, що один із офшорних фондів, які отримали гроші королеви, інвестував у компанію, що контролює BrightHouse. Ця фінансова організація видавала мікрозайми під 100% річних. У жовтні британські контролюючі органи знайшли порушення в роботі BrightHouse і зобов'язали компанію виплатити клієнтам компенсацію майже в 15 мільйонів фунтів.

Герцогство Ланкастер повідомило, що не мало ніякого відношення до того, як офшорні фонди обирали об'єкти інвестицій, а королева не знала подробиці того, куди вкладаються її кошти.

В самому факті таких інвестицій немає нічого протизаконного, підкреслює BBC News, також немає ніяких підозр на те, що Єлизавета II намагалася ухилитися від сплати податків. Однак, зазначає BBC News, виникає питання, чи етично монарху інвестувати в офшори.

Нагадаємо, досьє Paradise Papers містить близько 13,4 мільйона документів. Витік документів, як передбачається, стався в юридичній компанії Appleby на Бермудських островах, що займається офшорами. Досьє отримала німецька газета Sueddeutsche Zeitung і залучила до роботи над ним Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і близько 100 ЗМІ з різних країн.