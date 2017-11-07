Телевізійна академія США довічно виключила Харві Вайнштейна

Таке рішення керівництво академії затвердила на засіданні 6 листопада. Саме Американська телевізійна академія, яка щорічно вручає премію "Еммі" і взагалі керує діяльністю американської телеіндустрії. Але Харві Вайнштейну тепер тут не місце. Про це повідомляє Variety.

Престижна компанія виключила зі свого складу Харві Вайнштейна через сексуальні домагання і зґвалтування актрис і співробітниць протягом десятиліть, передає 24tv.ua.

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"Після сьогоднішнього слухання керівництво Академії телебачення проголосувало за те, щоб вигнати Харві Вайнштейна з Академії довічно... Ми сповнені рішучості зіграти роль у захисті всіх професійних працівників телебачення від насильницьких домагань, щоб вони могли займатися своєю справою в безпечній обстановці", - йдеться в заяві організації.

Як відомого, Вайнштейна вже виключили з престижної Британської академії кіно і телебачення, а також з компанії Miramax Films, співзасновником якої він був.