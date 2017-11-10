Зірка "11 друзів Оушена" Джордж Клуні оголосив про завершення кар'єри

Оскароносний голлівудський актор, зірка «11 друзів Оушена» Джордж Клуні оголосив, що йде із кіно.

Як пише «ТСН», актор планує не прости взяти тимчасову паузу, а повністю піти із кіноіндустрії.

"Я виконував головні ролі в кіно досить довго. Але мені вже 56 років, і у мене більше немає потреби зніматися, щоб знайомитися з дівчатами! Та й мені вже не варто цього робити!" - сказав Клуні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль пожертвував $ 1 мільйон на бортьбу з групами ненависті після націоналістичних сутичок в Шарлотсвіллі.