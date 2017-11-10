Зірка "11 друзів Оушена" Джордж Клуні оголосив про завершення кар'єри
09:59, 10 листопада 2017Світ
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Актор заявив, що йому більше не потрібно зніматися.
Джордж Клуні вирішив завершити кар'єру / фото Tv.ua
Оскароносний голлівудський актор, зірка «11 друзів Оушена» Джордж Клуні оголосив, що йде із кіно.
Як пише «ТСН», актор планує не прости взяти тимчасову паузу, а повністю піти із кіноіндустрії.
"Я виконував головні ролі в кіно досить довго. Але мені вже 56 років, і у мене більше немає потреби зніматися, щоб знайомитися з дівчатами! Та й мені вже не варто цього робити!" - сказав Клуні.
Як повідомляв УНІАН раніше, Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль пожертвував $ 1 мільйон на бортьбу з групами ненависті після націоналістичних сутичок в Шарлотсвіллі.
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