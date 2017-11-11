Не виключено, що російський: Ізраїль збив безпілотник, що шпигував для Сирії

У суботу, 11 вересня Ізраїль збив над Голанськими висотами сирійський безпілотник, який може належати Росії.

Як пише ТСН.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

За даними агенції, дрон був збитий ракетою перехоплювача "Патріот" над спірною територію, яку контролює Ізраїль.

Військовослужбовці спочатку заявили Reuters, що дрон був виготовлений у Росії, але не надали жодних доказів. Пізніше військові заявили, що неясно, чи це був російський дрон.

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"Це був розвідувальний БПЛА (безпілотний літальний апарат), а не атакуючий безпілотник, і ми перевіряємо, чи існує якийсь зв'язок з Іраном та "Хезболлою", - зазначив військовий речник, підполковник Джонатан Конрікус.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що Ізраїль серйозно розглядає цей інцидент і буде відповідно реагувати на будь-які провокації.

"Ми вважаємо, що сирійський режим відповідальний за будь-яку атаку чи порушення суверенітету, і закликаємо всіх гравців, що діють на території Сирії, стримувати його", - сказав Ліберман.