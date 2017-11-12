Бойовики ІДІЛ відбили у Асада сирійське місто

Бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком.

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Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявили в Сирійській групі спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії. За інформацією активістів, наразі сирійські урядові війська і їхні союзники перебувають на відстані кілометра-двох від меж міста.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але бойовики «Ісламської держави», що відступили з міста, перейшли в контрнаступ. Влада Сирії наразі не коментувала цих заяв.

Інші сирійські опозиційні активісти стверджують також, що «Ісламська держава» знову захопила й місто Аль-Каїм в Іраці, що неподалік Абу-Камаля з іракського боку кордону, яке війська Іраку звільнили на початку листопада.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада сирійська урядова армія та її союзники оточили місто Абу-Кемаль і почали наступ.