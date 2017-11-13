Туреччина відкинула звинувачення в спробі викрасти Гюлена

Влада Туреччини відкинула повідомлення про те, що колишній помічник Білого дому Майкл Флінн брав участь у змові з метою викрасти мусульманського проповідника Фетхуллу Гюлена, який живе в США, і відвезти його до Туреччини.

Турецьке посольство у Вашингтоні заявило, що ці твердження є "абсолютно помилковими, сміхотворними і безпідставними", передає Бі-Бі-Сі.

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У заяві посольства зазначається: "Турецький народ чекає негайної екстрадиції Фетхуллаха Гюлена зі Сполучених Штатів до Туреччини, щоб він міг постати перед судом".

Однак, як стверджує посольство, Анкара має намір домогтися цього виключно законними засобами. "Всі твердження про те, що Туреччина вдається до незаконних засобів для його екстрадиції, є абсолютно неправдивими, сміхотворними і безпідставними", - йдеться в заяві.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово закликав до екстрадиції Гюлена, який проживає в Пенсільванії.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що турецький уряд пропонував 15 млн доларів екс-раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну і його синові за допомогу в екстрадиції ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена зі Сполучених Штатів до Туреччини.

Влада Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена головним організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року і з минулого року безуспішно намагаються добитися від Вашингтона його екстрадиції.