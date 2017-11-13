Генсек НАТО: новий пакт ЄС про військове співробітництво зміцнить Альянс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав нову декларацію ЄС щодо приєднання до програми "Постійне структурне співробітництво" (PESCO) у сфері оборони.

Про це Столтенберг заявив на початку зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС, пише Європейська правда.

"Раніше сьогодні більшість країн ЄС заявили, що будуть частиною Постійного структурного співробітництва або PESCO. Я твердо вірю у сильнішу європейську оборону. Тому я вітаю PESCO, оскільки вірю, що це може посилити європейську оборону, що є корисним для Європи, але також корисним для НАТО", - заявив він.

"Більш міцна європейська оборона має потенціал, який допоможе нам збільшити витрати на оборону, забезпечити нові можливості та покращити розподіл тягаря в рамках Альянсу. Отже, це спосіб зміцнення європейського стовпа в рамках НАТО", - сказав він.

Столтенберг також привітав той факт, що багато європейських лідерів підкреслили важливість розробки європейської оборони таким чином, щоб вона не конкурувала з НАТО, а доповнювала НАТО.

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"Ми не потребуємо дублювання, нам не потрібна конкуренція, але нам потрібна співпраця та європейська оборона, яка доповнює НАТО", - додав він.

Нагадаємо, міністри 23 держав-членів Євросоюзу підписали декларацію, в якій повідомляють про свій намір приєднатися до програми "Постійне структурне співробітництво" (PESCO).

PESCO дозволить країнам-членам, які бажають і здатні спільно розвивати обороноздатність, інвестувати в спільні проекти або посилювати оперативну готовність і внесок своїх збройних сил.