Бойовики ІД втратили 95% території Сирії та Іраку - Держдеп

Терористичне угрупування "Ісламська держава" втратило 95% займаної раніше території. Про це заявив спецпредставник президента США в коаліції по боротьбі з ІД Бретт Макгерк, передає РБК з посиланням на повідомлення Держдепартаменту.

За словами Макгерка, з тих пір, як у 2014 році була сформована міжнародна коаліція, від влади угруповання були звільнені 7,5 млн людей. "ІДІЛ втратило 95% території, яку воно колись контролювало", - заявив він.

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Макгерк підкреслив, що з тих пір ІД не повернуло жодного метра території, яку втратило. "У ІД більше немає столиці, так званий халіфат розвалюється, вони біжать туди, де можуть ховатися", - додав він.

Однак американський спецпредставник в коаліції запевнив, що терористів ніде не залишать у спокої, "від Лівії до Філіппін і Афганістану". "Це битва покоління, яка вимагає продовження міжнародного співробітництва", - сказав Макгерк.

За словами Макгерка, проти терористів бореться одна з найбільш великих коаліцій в історії - 74 держави, включаючи членів НАТО, Ліги арабських держав та Євросоюзу. Макгерк також нагадав про необхідність інтенсифікувати гуманітарну допомогу.

За його словами, на зустрічі представників коаліції в Йорданії обговорювалася допомога у відновленні Сирії, а також відбулася установча зустріч Донорського консорціуму, який буде обговорювати питання вкладення коштів у цю діяльність.