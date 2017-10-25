Небезпека терактів в Європі зростає через масове повернення джихадистів додому

Після серії великих поразок "Ісламської держави" (ІДІЛ) у Сирії і Іраку додому, в 33 країни, повернулися не менше 5600 іноземців, які воювали в лавах джихадистів.

Про це у вівторок, 24 жовтня, повідомила американська аналітична група Soufan Center, передає DW.com.

Повідомляється, що з 5000 жителів країн Євросоюзу, які, як припускають служби безпеки, раніше відправилися воювати за ІДІЛ, приблизно третина вже повернулися назад.

"Частина з них залишиться відданими тій формі насильницького джихаду, яку пропагує "Аль-Каїда" і ІДІЛ. І не секрет, що ті, хто хоче продовжувати боротьбу, знайдуть спосіб це зробити", - стверджують експерти. Вони вказують на те, що влада країн, зазвичай, відправляє джихадистів, що повертаються, за ґрати, чим лише "відкладають проблему в часі", або намагаються вплинути на них з допомогою програм реінтеграції, які "вкрай важко розробити і реалізувати" з успіхом. Реінтеграція жінок-джихадисток з дітьми представляє особливу складність.

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Незважаючи на швидкий крах "Ісламської держави", саме угруповання або схожі на неї інші організації збережуться до тих пір, поки існують умови, що сприяли зростанню ІДІЛ, попереджають експерти.

З 2014 року до ІДІЛ долучилися близько 40 тисяч іноземців зі 110 країн світу. Найбільша кількість бойовиків, за даними організації, прибула з Росії (3417), Саудівської Аравії і Йорданії (понад 3000 з кожної з них), Тунісу (2962), Франції (1920). Завдяки діям сил міжнародної коаліції на чолі з США і урядових військ Сирії за підтримки Росії та Ірану ІДІЛ втратила з 2014 року близько 85 відсотків території, яку угрупування контролювало.

Soufan Center в 2005 році створив Алі Суфан, американець ліванського походження, колишній співробітник ФБР, який займався антитерористичними розслідуваннями.