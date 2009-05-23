За 18 років США витратили на Україну час, енергію, фінанси

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР запевняє, що його країна й надалі підтримуватиме інтеграцію України в європейські структури та прагнення стати членом НАТО.

Про це він пише у своїй статті в газеті "Дзеркало тижня".

За словами В.ТЕЙЛОРА, стан американсько-українських двосторонніх відносин міцний. "Ми й надалі підтримуватимемо інтеграцію України в європейські структури та її намір приєднатися до Атлантичного альянсу, якщо вона вирішить, що готова зробити такий крок", - запевнив посол.

Він наголосив, що Україна - важливий партнер для Сполучених Штатів. "Президент ОБАМА відвідував вашу країну ще як сенатор і розуміє її значущість. За останні 18 років Сполучені Штати витратили час, енергію, фінанси на те, щоб допомогти Україні стати міцною демократією. Ці відносини розвиватимуться й надалі, адже нова адміністрація спирається на існуючі проекти та партнерство і розглядає нові сфери співпраці, які підказують наші спільні інтереси та цінності", - додав В.ТЕЙЛОР.