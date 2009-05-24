Шаттл "Атлантіс" приземлився на запасний аеродром

Шаттл "Атлантіс" приземлився в неділю на 22-й військово-повітряній базі Едвардс в Каліфорнії.

Як передає РІА «Новости», шаттл завершив маневрування на посадковій смузі, його обстежують фахівці НАСА. Поряд з човником розташувалися кілька сервісних автомобілів. Інженери мають охолодити поверхню корабля, а також перевірити системи на випромінювання. Тільки після цього екіпаж одержить команду на вихід з "Атлантіса". Екіпаж оглянуть медики, після чого астронавти зможуть побачитися з родинами і, можливо, дадуть невеличку прес-конференцію.

"Під час посадки проблем не виникло, шаттл сів у штатному режимі об 11.39 за східно-американським часом. Всі системи відпрацювали штатно. Місію можна назвати дуже успішною, всі її завдання виконано. Астронавти перебувають у човнику і готуються до виходу", - повідомив представник НАСА.

Екіпаж "Атлантіса" чекав команди на посадку три дні, але через дощі у Флориді НАСА не дозволяло приземлення на мис Канаверал. Врешті було ухвалене рішення про посадку на базі Едвардс. Цей аеродром є резервним для НАСА, і агентство намагається його не використовувати, оскільки посадка на західному узбережжі обходиться бюджету США майже на 1,5 мільйони доларів дорожче.

За 8-9 днів «Атлантіс» спеціально обладнаним «Боїнгом-747» буде перевезено до космічного центру Кеннеді у Флориді.

Астронавти 125-ї експедиції шаттла провели в космосі 12 днів і 21 годину, за які п`ять разів виходили у відкритий космос для ремонту телескопа "Хаббл". Цей телескоп вважають одним із найважливіших наукових інструментів за всю історію освоєння космосу.