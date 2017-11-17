Оновлений "Титанік" знову з'явиться в кінотеатрах до свого 20-річчя

До 20-річчя прем'єри відомої кінострічки "Титанік" з Леонардо Ді Капріо і Кейт Уінслет, картину знову випустять в прокат в кінотеатрах.

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Про це повідомив сам Джеймс Кемерон, який був режисером художнього фільму в 1997 році. Він повідомив, що знову запустить у прокат фільм "Титанік" в обраних кінотеатрах протягом одного тижня з 1 грудня, пише канал "24".

Фільммейкер об'єднався з компанією Dolby Laboratories, яка проведе цифрову обробку" фільму для ювілейного показу, який буде включати в себе також 3D-сеанси.

"Ми опрацювали кілька хвилин Титаніка в Dolby Vision, і я був вражений. Це було схоже на те, ніби побачити його вперше. Це за межами того, що ви бачили раніше. Зображення на екрані яскраве і резонує, як саме життя. Так потрібно показувати всі фільми, і, без сумніву, Титанік ніколи не виглядав краще", – емоційно заявив режисер Кемерон.

Проте в яких країнах відбудеться кінопоказ, Джеймс Кемерон не зазначив.