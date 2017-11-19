У Франції через сварку з дівчиною поліцейський вбив трьох людей та ще трьох поранив

Французький поліцейський убив трьох людей і поранив ще трьох в містечку Валь-д'Уаз неподалік від Парижа. Про це повідомляє France Bleu передає "Європейська правда".

За попередніми даними, причиною вбивства стала любовна сварка. Напередодні трагедії дівчина оголосила 31-річному поліцейському про своє бажання з ним розлучитися.

У суботу ввечері поліцейський сварився в машині зі своєю дівчиною біля її будинку, після чого дістав табельний пістолет і вистрілив в неї. Дівчина перебуває в критичному стані.

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В інцидент намагалися втрутитися двоє перехожих, але поліцейських їх застрелив. Потім він відправився в будинок дівчини і вбив її батька, серйозно поранив матір і прострелив ногу сестрі.

Після цього він наклав на себе руки, його тіло знайшли в машині.

Раніше у Києві пенсіонер сокирою й ножем убив свого колегу через політичні розбіжності.