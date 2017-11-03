У Києві пенсіонер сокирою й ножем убив свого колегу через політичні розбіжності (фото, відео)

У столиці чоловіки посварилися через розбіжності у політичних поглядах - й один із них сокирою, а після ножем завдав поранень іншому. Зловмисника затримали на місці, передає прес-служба поліції Києва.

Між чоловіками-пенсіонерами, які працювали та жили на фірмі, виник конфлікт на політичну тему. Уродженець Чернігівщини образливо висловлювався на адресу свого колеги.

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Донеччанин, коли закінчилися аргументи, вдарив опонента обухом сокири у голову, а після завдав численних ножових поранень. Після скоєного він зателефонував колезі, який й повідомив про подію правоохоронцям.

Поліція розповіла, що потерпілому завдали близько 12-ти колото-різаних поранень тулуба, шиї та рубаних ран обличчя, внаслідок чого він помер.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України й розпочато кримінальне провадження. Уродженця Донецької області затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.