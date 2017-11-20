Коти на службі її величності: на роботу в британському посольстві в Йорданії вперше взяли пухнастого "дипломата" (фото)

В посольстві Великої Британії в Йорданії, що розташоване в столиці країни Аммані, вперше в історії на службу взяли кота. Фото з трудовими буднями пухнастого «дипломата» на прізвисько Лоуренс показало Reuters.

У кота навіть є своя сторінка в Twitter, судячи з якої він отримав високу посаду на початку жовтня цього року.

Delighted to be chosen as @diplomog Palmerston’s envoy in Amman. Here I am after a tough interview with p @edwardoakden. ic.twitter.com/LEqAmZS8pC — Lawrence of Abdoun (@LawrenceDipCat) October 6, 2017

Зазначимо, в Великобританії коти на урядовій службі є доволі розповсюдженим явищем. Їх головним завданням є відлов мишей, однак останнім часом вони також стали доволі популярні в ЗМІ та соцмережах. Найбільш відомими є кіт Ларрі, який належить британському прем’єру та проживає в його резиденції на Даунінг Стріт. Не менш популярним є кіт Палмерстон, який «працює» у британському Міністерстві закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, між Ларрі та Палмерстоном нерідко бувають «конфлікти», за якими громадськість жваво спостерігає.