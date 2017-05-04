"Битва котів": на територію головного британського мишолова Ларрі знову вторгся кіт голови МЗС (фото)

Як видно на фотографіях Reuters, кіт Палмерстон з Міністерства закордонних справ Великобританії знову впритул наблизився до резиденції британського прем'єра на Даунінг стріт, 10, де живе головний мишолов країни кіт Ларрі.

Це вже не перша спроба посягань Палмерстона на володіння Ларрі: незабаром після Брексіт, в липні 2016 року, коти серйозно побилися і Ларрі навіть травмував лапу.

Here is the exclusive video...... pic.twitter.com/YusArW8kkH — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) July 11, 2016

Через кілька днів співробітникам Даунінг стріт, 10 довелося знову видворити з резиденції прем'єра Палмерстона, який проскочив туди через відчинені двері.

Boris johnson's cat evicted from 10 Downing Street after sneaking when in the door was open https://t.co/4jFRUmsTkLpic.twitter.com/Be4ggGGdNa — The Telegraph (@Telegraph) July 26, 2016

Зазначимо, що Ларрі живе в резиденції прем'єр-міністра з 2011 року, а ось Палмерстон став "співробітником" дипломатичної служби в 2016 році.

При цьому в Британії вже неодноразово висловлювалося невдоволення "роботою" Ларрі. Минулого разу він потрапив у поле зору громадськості в березні 2017 року, коли відпустив спійману мишу на свободу. В приклад йому неодноразово ставили саме кота Палмерстона, який нібито вже знищив "десятки" мишей.