"Битва котів": на територію головного британського мишолова Ларрі знову вторгся кіт голови МЗС (фото)

16:40, 04 травня 2017
Курйози
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Кіт Палмерстон, який поступив на службу в МЗС Британії в 2016 році, вже не в перший раз зазіхає на територію кота Ларрі, який проживає в резиденції британського прем'єра з 2011 року.

Як видно на фотографіях Reuters, кіт Палмерстон з Міністерства закордонних справ Великобританії знову впритул наблизився до резиденції британського прем'єра на Даунінг стріт, 10, де живе головний мишолов країни кіт Ларрі.

Ларрі Vs Палмерстон влітку 2016 року / Фото Rob Pinney / Zumapress / Globallookpress.com

Це вже не перша спроба посягань Палмерстона на володіння Ларрі: незабаром після Брексіт, в липні 2016 року, коти серйозно побилися і Ларрі навіть травмував лапу.

Через кілька днів співробітникам Даунінг стріт, 10 довелося знову видворити з резиденції прем'єра Палмерстона, який проскочив туди через відчинені двері.

Зазначимо, що Ларрі живе в резиденції прем'єр-міністра з 2011 року, а ось Палмерстон став "співробітником" дипломатичної служби в 2016 році.

При цьому в Британії вже неодноразово висловлювалося невдоволення "роботою" Ларрі. Минулого разу він потрапив у поле зору громадськості в березні 2017 року, коли відпустив спійману мишу на свободу. В приклад йому неодноразово ставили саме кота Палмерстона, який нібито вже знищив "десятки" мишей.

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Теги: #Великобританія#кіт Ларрі