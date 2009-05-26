Північна Корея заявляє, що готова відбити будь-який напад США

Північна Корея повністю готова відбити будь-який напад США і вважає політику Вашингтона щодо Пхеньяна ворожою.

Як повідомляє радіо «Свобода»,таку заяву КНДР зробила у вівторок - після того, як Рада Безпеки ООН одностайно засудила проведені Північною Кореєю ядерні випробування, назвавши їх відвертим порушенням попередніх резолюцій Ради.

Президент США Барак ОБАМА, провівши телефонні переговори з лідерами Японії та Південної Кореї, підтвердив намір Вашингтона захищати Сеул і Токіо.

Південна Корея, своєю чергою, заявила, що приєднається до Ініціативи з безпеки в боротьбі з поширенням зброї масового знищення.

Північна Корея провела ядерні випробування вранці в понеділок. Це був другий підземний ядерний вибух, перший відбувся 2006 року.