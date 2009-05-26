У Бельгії випав град діаметром до 5 см
10:29, 26 травня 2009Світ
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Внаслідок стихійного лиха ускладнений рух потягів
На півночі Франції та у Бельгії ускладнений рух потягів внаслідок стихійного лиха.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на місцеві ЗМІ, рух потягів відбувається із затримками у 4-х провінціях на півночі Франції, де внаслідок ураганів було повалено дерева, знесено дахи будинків та спостерігалися повені. Одна людина була сильно поранена в результаті падіння дерева на автомобіль.
Схожа ситуація спостерігається і в Бельгії, де у ряді напрямків відчуваються проблеми в організації залізничного руху.
В одному із районів Бельгії спостерігалися градини діаметром до 5 см, повідомили метеорологи.
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