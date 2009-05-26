У Бельгії випав град діаметром до 5 см

На півночі Франції та у Бельгії ускладнений рух потягів внаслідок стихійного лиха.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на місцеві ЗМІ, рух потягів відбувається із затримками у 4-х провінціях на півночі Франції, де внаслідок ураганів було повалено дерева, знесено дахи будинків та спостерігалися повені. Одна людина була сильно поранена в результаті падіння дерева на автомобіль.

Схожа ситуація спостерігається і в Бельгії, де у ряді напрямків відчуваються проблеми в організації залізничного руху.

В одному із районів Бельгії спостерігалися градини діаметром до 5 см, повідомили метеорологи.