Помер серійний вбивця Чарльз Менсон, однією з перших жертв банди якого стала вагітна дружина Романа Поланскі

У тюремній лікарні у США помер Чарльз Менсон — лідер секти, відомої вчиненням цілої низки вбивств.

Менсон помер у віці 83 років у лікарні каліфорнійського міста Бейкерсфілд. Туди він був переведений з в'язниці Коркоран, де відбував дев'ять довічних ув'язнень, передає РБК, посилаючись на CBS.

Інформацію про смерть одного з найвідоміших злочинців в історії США каналу підтвердила сестра Тейт.

Чарльз Менсон став відомий у кінці 1960-х. Тоді гітарист-любитель, що деякий час грав з групою Beach Boys, організував у Каліфорнії комуну під назвою «Сім'я». Її члени вживали наркотики і поклонялися дияволу. Крім цього вони за вказівкою Менсона здійснювали вбивства. Сам лідер секти, як встановив суд, також вбив кілька людей.

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Однією з перших жертв банди була вагітна дружина режисера Романа Поланскі Шерон Тейт. Далі були відомі в Лос-Анджелесі елітний перукар, власник кав'ярні, а також ті, на кого Менсон колись затаїв образу.

У результаті поліції вдалося встановити злочинців і заарештувати всіх членів «Сім'ї». Від смертної кари їх врятувало тільки те, що її скасували в Каліфорнії в 1972 році. В результаті Менсону суд замінив вищу міру дев'ятьма довічними термінами.

Після суду про Менсона було знято кілька фільмів і серіалів. Як повідомлялося раніше, саме про події тих років оповідає новий сценарій Квентіна Тарантіно, який режисер запропонував кільком голлівудським студіям. Крім цього ім'я Менсона стало частиною назви групи Marilyn Manson, а ім'я одного з членів секти, Лінди Касабіан, взяла собі гурт Kasabian.