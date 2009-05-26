Forbes склав рейтинг країн, найдешевших для туристів

Угорщина, Швеція і Польща очолили рейтинг найдешевших для туристів країн.

Рейтинг, складений журналом Forbes, грунтується на зміні курсу долара по відношенню до національних валют різних країн світу і вартості авіаквитка зі США до цих країн і назад.

Перше місце в цьому рейтингу зайняла Угорщина: форинт впав по відношенню до долара на 30%, а вартість авіаперельоту становить 593 дол.

На другому рядку розташувалася Швеція, національна валюта якої втратила 31% до долара. На переліт до Швеції і назад необхідно 700 дол.

Квиток до Польщі, що посіла третє місце, коштує трохи дорожче, ніж до Швеції, - 740 дол., проте й польський злотий знизився на 50% по відношенню до долара.

Першу п`ятірку замикають Колумбія (-27%, 360 дол.) і Бразилія (-26%, 540 дол.).

По відношенню до російського рубля долар за останній час зміцнився на 35%, а ціни на авіаквиток до Росії і назад становлять 780 дол. (7-е місце)

Росію обігнала Велика Британія, а місця з 8-го по 15-те зайняли, відповідно, Норвегія, Ямайка, Ісландія, Румунія, Чилі, Чехія, Фіджі і Замбія.