Франція скликала Радбез ООН через торгівлю рабами в Лівії

Франція скликала надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН для обговорення інформації про можливий продаж мігрантів з Африки в рабство, передає Голос Америки.

Читайте такожБлизько 3 тисяч біженців загинули або пропали безвісти під час спроби потрапити цього року до ЄвропиПісля зустрічі з президентом Гвінеї і главою Африканського союзу Альфа Конде президент Франції Еммануель Макрон назвав відео, на якому зафіксований факт продажу мігрантів на аукціоні в Лівії, «скандальним» і «неприйнятним». Відео потрапило в розпорядження американського телеканалу CNN минулого тижня і викликало широкий резонанс не тільки серед міжнародних журналістів, але й серед політиків.

Президент Франції заявив, що хоче вивести вирішення цієї проблеми на більш високий рівень.

«Засудження [показаного на відеозаписі] з боку Франції було негайним, і це ніхто не може заперечити. У зв'язку з цим ми хочемо вжити низку кроків. По-перше, Франція взяла на себе ініціативу розпочати розслідування в Раді Безпеки ООН питання про становище мігрантів в Лівії. Вчора в Радбезі ООН почалося обговорення цієї проблеми. Воно повинно привести до конкретних дій і до конкретних резолюцій. Я хочу вивести боротьбу з контрабандистами, які вчиняють такі злочини, на інший рівень і почати співробітництво з усіма країнами регіону, щоб ліквідувати ці мережі», – заявив французький президент.

Лівійська влада вже почала розслідування за фактом опублікованого відеозапису. За попередніми даними, на території Лівії діють кілька аукціонів, де работорговці, викрадаючи біженців, які намагаються потрапити з Африки в Європу, продають їх для важких робіт на фермах.