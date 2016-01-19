ООН назвала число рабів "Ісламської держави" в Іраку

Згідно зі спільною доповіддю Місії з надання допомоги в Іраку та управління верховного комісара з прав людини ООН, з 1 січня 2014 року по 31 жовтня 2015 жертвами конфлікту у цій країні стали 18 802 тис. цивільних осіб.

Читайте такожБойовики ІДІЛ узяли на себе відповідальність за теракти у Джакарті: головна ціль - іноземці

Крім того, за даними ООН, за цей період поранення отримали 36 тис. 245 людей. Ще 3,2 мільйона вважаються "внутрішньо переміщеними" особами, серед них – мільйон дітей шкільного віку.

Також повідомляється, що ІДІЛ продовжує піддавати жінок і дітей сексуальному насильству, в тому числі - рабству.

Зараз "Ісламська держава" утримує у рабстві близько 3,5 тисяч осіб. Найчастіше - жінок і дітей з громади єзидів, але в це число входять представники й інших етнічних і релігійних меншин.