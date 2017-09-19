У сучасному світі налічується близько 40 мільйонів рабів - експерти

У сучасному світі налічується близько 40 мільйонів рабів. З них 25 млн примушується до праці і ще 15 млн живуть у шлюбах, укладених всупереч їх волі. Крім того, на планеті близько 152 млн дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці (МОП) та австралійської неурядової організації Walk Free Foundation, оприлюдненій 19 вересня, як повідомляє DW.

З 25 млн підневільних працівників понад 4 млн примушуються до роботи державними органами і ще 16 млн осіб - компаніями і приватними особами. "Їх змушують працювати погрозами або прямим фізичним насильством. Найчастіше вироблені ними товари чи надані ними послуги доходять до нас через, здавалося б, законні комерційні канали. Такі працівники виробляють частину продуктів, які ми їмо, одяг, який ми носимо, вони прибирають будівлі, в яких багато хто з нас живуть або працюють", - наголошується в доповіді.

Ще майже 5 млн осіб, 99 відсотків з яких - жінки, залучені до секс-індустрії.

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У доповіді зазначається, що однією з основних форм рабства в сучасному світі залишаються насильницькі шлюби. За підрахунками експертів, в даний час 15,4 млн людей у різних країнах світу змушені жити в шлюбах, які були укладені всупереч їх волі. При цьому приблизно 6,5 млн насильницьких шлюбів були укладені у 2012-2016 роках. Багато жертв під прикриттям шлюбу стали чимось на кшталт безкоштовної робочої сили, йдеться в документі.

Експерти МОП відзначають, що чоловіків також примушують до вступу в шлюб, проте переважна більшість (88 відсотків) жертв "шлюбного насильства - жінки, в тому числі 37 відсотків - дівчата молодше 18 років. У доповіді вказується, що 44 відсотками всіх неповнолітніх примусових до вступу в шлюб, на момент ув'язнення не виповнилося 15 років.

Найбільше число шлюбів з примусу, за даними МОП, полягає в країнах Африки (4,8 випадку на 1000 осіб), однак автори доповіді відзначають, що не отримують достатньо повної інформації з деяких регіонів, у першу чергу, з арабських держав.