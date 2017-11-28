КНДР може завершити ядерну програму протягом року

Північна Корея (КНДР) може оголосити про завершення ядерної програми протягом року. Про це заявив міністр Південної Кореї, передає Reuters.

"Експерти вважають, що Північній Кореї необхідно два-три роки, проте вони розвивають свої ядерні можливості швидше, ніж очікувалося, і ми не можемо виключити можливість того, що Пхеньян може заявити про завершення своєї ядерної програми через рік", - сказав міністр.

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Раніше повідомлялося, що в США розробили план на випадок ракетної атаки КНДР.