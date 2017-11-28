КНДР може завершити ядерну програму протягом року
13:32, 28 листопада 2017Світ
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Пхеньян розвиває свої ядерні можливості швидше, ніж очікувалося.
Ілюстрація / REUTERS
Північна Корея (КНДР) може оголосити про завершення ядерної програми протягом року. Про це заявив міністр Південної Кореї, передає Reuters.
"Експерти вважають, що Північній Кореї необхідно два-три роки, проте вони розвивають свої ядерні можливості швидше, ніж очікувалося, і ми не можемо виключити можливість того, що Пхеньян може заявити про завершення своєї ядерної програми через рік", - сказав міністр.
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Раніше повідомлялося, що в США розробили план на випадок ракетної атаки КНДР.
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