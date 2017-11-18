У США розробили план на випадок ракетної атаки КНДР

Білий дім розробив дві експериментальні стратегії на випадок ракетної атаки КНДР по американській території. Про це пише Газета.ру з посиланням на The New York Times.

Перша передбачає організацію кібератак на системи запуску балістичних ракет КНДР і «інші способи саботажу», які дозволять запобігти запуску.

Читайте такожКНДР виключає переговори із США щодо ядерної зброї

Друга стратегія пропонує безпосередньо збивати ракети, коли вони проходять фазу прискорення. Газета зазначає, що відразу після пуску балістичні ракети будуть більш помітною і легкої ціллю. Щоб збити їх, адміністрація американського президента пропонує використовувати винищувачі і безпілотники.

Однак, якщо їм не вдасться виконати завдання, останньою надією буде тільки ракета-перехоплювач.

Для реалізації цих експериментальних стратегій Білий дім запросив у Конгресу $4 млрд. При цьому раніше Конгрес вже виділив Агентства з протиракетної обороні $8 млрд.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею, що світ не стерпить її «ядерного шантажу», і пообіцяв влаштувати всесвітню кампанію «максимального тиску» на Пхеньян, зокрема, з боку Китаю.